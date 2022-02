Dieser Cannabistitel steht vor einer tiefgreifenden Neubewertung!

Halo besitzt 12,3 Mio. Akanda-Aktien und bei einem IPO-Preis von 4,00 USD würde diese Beteiligung allein wesentlich mehr wert sein (62,2 Mio. CAD) als der derzeitige Börsenwert von Halo (49 Mio. CAD).

Dass die Notierung von Akanda an der Nasdaq für alle Beteiligten, und vor allem für Halo Collective (WKN: A3C9VV), ein Gewinn werden kann, dafür sollte eigentlich Boustead Securities sorgen. Boustead hat im nordamerikanischen IPO-Vergleich 2021 eine 27-fach bessere Performance als der Schnitt aller IPO-Banken gezeigt.

Dieses Ranking beweist eindrucksvoll, dass Boustead ein besonderes Gespür dafür hat, welche Firmen im Trend liegen und wie man IPOs erfolgreich vermarktet. Kann man auch bei Akanda ähnliche Resultate erzielen, dann ist es zulässig, wenn man man den potenziellen Beteiligungswert von Halo Collective (WKN: A3C9VV) an der Akanda Corp mit vielleicht sogar über 200 Mio. CAD beziffert, was eine Ver-4-fachung des Aktienkurses bedeuten würde, jedoch OHNE DIE BESTEHENDEN ASSETS UND UMSÄTZE IN KALIFORNIEN UND OREGON EINZUPREISEN!

Wenn man also jetzt in Halo Collective (WKN: A3C9VV) mit einem Börsenwert von 36 Mio. USD investiert, bekommt man:

8-10 Mio. USD bestehenden Quartalsumsatz mit Upside durch die 3 Dispensaries;

einen möglichen Beteiligungswert an Akanda von geschätzt rund 60 Mio. CAD nach IPO mit "Blue Sky Potential";

einen möglichen Beteiligungswert an Triangle 72,5 Mio. USD nach IPO mit "Blue Sky Potential"; und

einen noch unbekannten Beteiligungswert an Halo-Tech nach IPO.

Sowohl Akanda als auch Triangle haben das Zeug, nach dem IPO zu Highflyern zu werden, schon allein bedingt durch die Größe der bepflanzbaren Cannabisfläche - das heißt, dass die genannten Beteiligungswerte sehr schnell sehr steil ansteigen könnten. Man bedenke, dass Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD - eine kleinere und nicht zusammenhängende Anbaufläche als Triangle hat. Halo besitzt rund 50% Anteil an Triangle.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. - Ob Sie diese ergreifen oder nicht liegt bei Ihnen! Meinung Autor

Halo Collective Inc.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

Akanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 13.129.212 Aktien in die Akanda Corp. eingebracht, die demnächst an der NASDAQ das Debut feiern sollte.

Bei einem IPO-Preis von 5 USD pro Aktie erlangen die 13 Mio. Akanda-Aktien einen Wert von 65 Mio. USD. Das übersteigt die derzeitige Bewertung von Halo Collective schon um fast 100%!!!

Triangle:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD