Morphosys hat einmal mehr eine äußerst turbulente Woche hinter sich. Lediglich am Mittwoch konnte die Aktie zulegen, ansonsten dominierten tiefrote Vorzeichen die Kurstafel. Am heftigsten erwischte es den Kurs am Montag und am Donnerstag, als es vier bzw. sogar fünf Prozent nach unten ging. Auch am Freitag rutschte Morphosys um zwei Prozent ab und hat damit nun eine wichtige Marke unterboten…

Denn mit dem Rutsch auf nur noch 24 Euro ist Morphosys unter die wichtige Unterstützung von 25,50 Euro gefallen. Mittlerweile kostet die Aktie so wenig wie seit November 2012 nicht mehr. Die gesamten Gewinne der Jahre 2017, 2018 und 2019 allesamt quasi pulverisiert! Und rein formal bedeutet der Rutsch unter die Haltezone ...

