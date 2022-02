Von Ruhe war in dieser Woche nicht viel zu spüren. Die Aussicht auf steigende Zinsen trieb die Märkte weiter um, dazu kamen massive Sorgen um die sich immer weiter zuspitzende Lage in der Ukraine und zum Wochenende fegt auch noch ein Sturm über Europa, der schon jetzt große Schäden verursacht hat.Durchgestanden ist das Sturmtief "Zeynep" noch nicht. Vor allem in Norddeutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Samstag noch mit Windgeschwindigkeiten von teilweise über 100 km/h, was auf der Beaufortskala Windstärke ...

