PharmaSGP: Rekordumsatz übertrifft Schätzungen der Analysten

Für 2021 meldet PharmaSGP einen Rekordumsatz. Dabei spielen neu erworbene Produkte wie Baldriparan und Spalt eine wichtige Rolle. Für CFO Michael Rudolf erscheint das Papier trotz dieser Entwicklung unterbewertet.



Das deutsche OTC Pharmaunternehmen PharmaSGP (A2P4LJ) erwirtschaftet 2021 den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten. Mit rund 65 Millionen Euro liegt der Umsatz für 2021 deutlich über den Erwartungen der Aktienexperten von Berenberg und RBC, die im Mittel 62,6 Millionen Euro prognostiziert haben. Dabei haben die Experten ihre Prognose erst im September letzten Jahres nach oben korrigiert, nachdem PharmaSGP ein Markenportfolio (u.a. Baldriparan®, Spalt®, Formigran®) des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK) gekauft hat.



"Die starke Wachstumsdynamik aus dem 3. Quartal hat sich zum Jahresende fortgesetzt", konstatiert CFO Michael Rudolf. CEO Natalie Weigand ergänzt: "Neben der erfreulichen Entwicklung unseres organischen Geschäfts im 2. Halbjahr, hat im 4. Quartal auch das von der GSK übernommene Portfolio rund um Baldriparan®, Spalt® und Formigran® zusätzliche Wachstumsimpulse setzen können."



"Auch wenn der Kurs seit Mai letzten Jahres von 15,70 Euro bereits wieder deutlich gestiegen ist, erscheint das Unternehmen zu vergleichbaren Pharmafirmen mit einem KGV in der Bandbreite von 16 bis 19 gemäß den Analystenerwartungen für 2022 unterbewertet", so Michael Rudolf.



