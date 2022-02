Was ist der beste ETF? Und was ist der beste Passivfonds eines einzelnen Jahres? Auch wenn die Fragestellung zunächst ziemlich ähnlich erscheint, trennt sie doch eine ganze Welt. Im Endeffekt ist das das Spektrum eines kurzfristigen Ansatzes sowie einer langfristigen Perspektive. Alleine das ist ein Grund, diese Frage einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und um Grenzen aufzuzeigen, beziehungsweise die Qualitäten herauszustellen, auf die es beim Investieren in einen ETF eigentlich ankommt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...