DJ Porsche will halbe Milliarde Euro in Elektro für Baureihe 718 investieren

Stuttgart (Dow Jones)--Der Sportwagenbauer Porsche will am Standort Zuffenhausen rund eine halbe Milliarde Euro für die rein elektrische Nachfolgegeneration der Baureihe 718 mit Boxster und Cayman investieren. Das berichtet die "Automobilwoche" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Mit der Entscheidung soll das Stammwerk zukunftssicher gemacht werden, zugleich ist es nach der Fabrik für den Taycan die nächste große Investition in die Elektromobilität in Zuffenhausen. Porsche hat sich laut Entwicklungschef Michael Steiner zum Ziel gesetzt, 2025 mindestens ein Drittel rein elektrische Fahrzeuge zu verkaufen, 2030 sollen es zwei Drittel sein.

Der 718 soll mit einer Ladung rund 400 Kilometer fahren können. Anders als bei Taycan und Macan lässt Porsche die Batterie nicht von Dräxlmaier, sondern vom finnischen Zulieferer Valmet produzieren. Das Unternehmen errichtet dafür in Kirchardt bei Heilbronn eine eigene Produktion, für die rund 160 neue Arbeitsplätze entstehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2022 06:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.