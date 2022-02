DJ Verkehrsminister Wissing: Bogen beim Klimaschutz nicht überspannen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat davor gewarnt, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele zum Klimaschutz weiter zu verschärfen. "Man kann nicht immer nur Druck, Druck, Druck ausüben", sagte er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Es bestehe die Gefahr, den Bogen zu überspannen, wenn die Bevölkerung zu sehr in ihrer Mobilität eingeschränkt werde oder Arbeitsplätze wegen immer neuer Regulierung abgebaut werden müssten. "Es ist wichtig, dass ein einmal beschlossener Regulierungsrahmen nicht ständig neu diskutiert und in Frage gestellt wird", sagte er.

Wissing äusserte sich auch kritisch zum im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziel von "mindestens 15 Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030". "Ich bin generell skeptisch, wenn man zu einem bestimmten Stichtag bestimmte Zahlen vorgibt, weil wir in einer Marktwirtschaft freiheitlich gesteuert werden, abhängig von Angebot und Nachfrage", sagte er der FAZ: "Wir leben in einer Sozialen Marktwirtschaft und nicht in einer staatlichen Planwirtschaft".

February 20, 2022

