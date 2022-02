LONDON (dpa-AFX) - Die britische Außenministerin Liz Truss hat vor russischen Aggressionen gegenüber weiteren Ländern außer der Ukraine gewarnt und den Westen zu entschlossenem Widerstand aufgerufen. "Wir müssen (Wladimir) Putin stoppen, denn er wird nicht bei der Ukraine stoppen", sagte die Ministerin in einem Interview der "Mail on Sunday". Der russische Präsident habe sehr deutlich gemacht, "dass er nicht nur die Kontrolle über die Ukraine übernehmen, sondern die Uhr bis Mitte der 1990er Jahre oder sogar davor zurückdrehen will." So seien auch das Baltikum und der Westbalkan bedroht.

"Deshalb ist es so wichtig, dass wir und unsere Verbündeten Putin etwas entgegen setzen", betonte Truss. "Nächste Woche könnte die Ukraine dran sein, aber welches Land kommt als nächstes?" Premierminister Boris Johnson und andere Mitglieder der britischen Regierung warnten vor einer unmittelbaren Kriegsgefahr. Seit Tagen erhebt London sehr offensiv den Vorwurf gegenüber Moskau, "Operationen unter falscher Flagge" zu inszenieren und damit einen Vorwand für einen möglichen Einmarsch schaffen zu wollen./swe/DP/jha