Eine entscheidende Gemeinsamkeit von Mainz Biomed und Halo Collective

Quelle: Renaissance Capital

Meines Wissens nach ist Akanda seit Mainz Biomed das nächste IPO von Boustead. - Glauben Sie da nicht auch, dass die Bücher, schon allein bedingt durch die großartige Performance aller Boustead-IPOs im Jahr 2021, brechend voll sein könnten, sodass gewisse Interessenten aufgrund einer massiven Überzeichnung nur zu einem Teil oder gar nicht bedient werden können? Wenn sich dies so verhält, dann werden wir am ersten Handelstag schon einen massiven Andrang auf die Akanda-Aktie sehen. Da alle Aktien von Altaktionären zum Verkauf gesperrt, und nur die Aktien aus dem IPO sofort frei handelbar sind, ist es - glaube ich - zulässig, mit einem extremen "Kurs-Spike" zu rechnen.

Einen Schlusskurs von 8-10 Dollar am ersten Akanda-Handelstag erachte ich als durchaus realistisch. Halo Collective (WKN: A3C9VV) besitzt 12,3 Mio. Akanda-Aktien und bei einem Kurs von 8,00 USD würde diese Beteiligung allein wesentlich mehr wert sein (125 Mio. CAD) als der derzeitige Börsenwert von Halo (50 Mio. CAD).

Wenn man also jetzt in Halo Collective (WKN: A3C9VV) investiert, bekommt man:

Sowohl Akanda als auch Triangle haben das Zeug, nach dem IPO zu Highflyern zu werden, schon allein bedingt durch die Größe der bepflanzbaren Cannabisfläche - das heißt, dass die genannten Beteiligungswerte sehr schnell sehr steil ansteigen könnten. Man bedenke, dass Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD - eine kleinere und nicht zusammenhängende Anbaufläche als Triangle hat. Halo besitzt rund 50% Anteil an Triangle.

Drei "Budegas" sollen zeitnah eröffnet werden. Die Location in North Hollywood (NoHo) hat bereits die Zulassung der Stadt Los Angeles in der Tasche. Der 1.200 Quadratfuß große NoHo-Cannabisshop liegt an einer der meist frequentierten Straßen in Los Angeles an der Ecke des Lankershim Boulevard und der Hesby Avenue im Arts District, einem der lebhaftesten und am stärksten frequentierten Gebiete der Metropole Los Angeles.

Allein dieser Standort soll nach der Eröffnung jährlich fast 10 Mio. US-Dollar Umsatz erwirtschaften. Da die Lizenz auch für die Hauszustellung in Studio City, North Hollywood, Hollywood Burbank und das östliche San Fernando Valley gültig ist, kann man durchaus erwarten, dass diese 10 Mio. sogar die unterste Messlatte sein könnte.

Wir wie auf Twitter erfahren nähert man sich mit großen Schritten der Fertigstellung:

NoHo-Fortschrittsbericht: Bis zur ZIELLINIE! Nachdem das Äußere nun fertig ist, geben wir dem Innenraum den letzten Schliff, während wir gespannt auf die endgültige DCC-Zulassung warten. Wir freuen uns, Sie bald begrüßen zu dürfen! (Quelle: Halo Collective Twitter).

Was auffällt, ist, dass die derzeitige Ladenfläche im Vergleich zur "gebrandeten" Budega-Fensterfläche nur einen Bruchteil ausmacht. - Ist hier eine mögliche Erweiterung der Verkaufsfläche bereits vorgesehen, wenn sich der Verkaufserfolg so einstellt, wie er durch den täglichen Verkehr, der direkt am Laden vorbeiführt, eigentlich möglich sein müsste?

Die beiden weiteren Locations liegen ebenfalls äußerst günstig - aber dazu mehr im Haupttext!

Das ist die Chance, die sich hier bietet. - Ob Sie diese ergreifen oder nicht liegt bei Ihnen! Meinung Autor

Halo Collective Inc.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

Akanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 13.129.212 Aktien in die Akanda Corp. eingebracht, die demnächst an der NASDAQ das Debut feiern sollte.

Bei einem IPO-Preis von 5 USD pro Aktie erlangen die 13 Mio. Akanda-Aktien einen Wert von 65 Mio. USD. Das übersteigt die derzeitige Bewertung von Halo Collective schon um fast 100%!!!

Triangle:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD