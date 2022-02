Freiburg (ots) -



Es ist kein Zufall, dass Wolodymyr Selenskyj an diesem Wochenende fast schon verzweifelt zu einer sofortigen Waffenruhe und Gesprächen aufgerufen hat. Der ukrainische Präsident weiß, dass er im Ernstfall auf sich allein gestellt wäre. Daran hat auch sein Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz nichts geändert. Die Nato kann und will ihm nicht beistehen. Zugleich will und kann sie aber auch das Recht von Staaten auf freie Bündniswahl nicht aufgeben. Dieses Recht hat Russland einst selbst anerkannt. Nun will Putin es kippen. Reden ist ihm allenfalls zur Ablenkung willkommen. http://www.mehr.bz/khs52j



