BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht am Montag und Dienstag Nordrhein-Westfalen. Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seinem Amtskollegen Andreas Pinkwart (FDP). Habeck besichtigt auch das Thyssenkrupp -Stahlwerk in Duisburg und spricht dort mit Unternehmenschefin Martina Merz.

Es ist das vierte Bundesland, das der für Wirtschaft und Klima zuständige Grünen-Politiker im Rahmen seiner bis zum Sommer geplanten Bundesländerreisen besucht. Habeck war bereits in Hamburg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

Im Mittelpunkt der Gespräche in NRW stehen die Themen Klima und Energie, wie das Ministerium im Vorfeld mitteilte. Die Transformation hin zur Klimaneutralität gelinge nur gemeinsam in enger Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Die Gestaltung dieser Transformation besitze gerade in Ländern wie NRW eine hohe Bedeutung und müsse einhergehen mit der Sicherung von Arbeitsplätzen, betonte das Ministerium.

Am Montag sind in Bonn zuerst nicht-öffentliche Besuche im Bundeskartellamt, im Bonner Standort seines Ministeriums und in der Bundesnetzagentur geplant. Am späten Nachmittag trifft Habeck in Düsseldorf dann Pinkwart. Am Dienstagmittag wollen Wüst und Habeck nach einem Gespräch vor die Presse treten. Nach dem Besuch bei Deutschlands größtem Stahlproduzenten will sich Habeck am späten Nachmittag noch ein mittelständisches Unternehmen für Automatisierungstechnik in Gladbeck zeigen lassen./tob/DP/jha