DGAP-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG

EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Zahlen für 2021 am oberen Ende der Prognose - Ausblick für 2022 deutlich über Consensus



21.02.2022 / 07:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Zahlen für 2021 am oberen Ende der Prognose - Ausblick für 2022 deutlich über Consensus - Umsatz und bereinigtes EBIT 2021 erreichen oberes Ende der Erwartungen - Ausblick 2022 liegt deutlich über Consensus-Schätzungen

Arbon, 21. Februar 2022. Die EDAG Engineering Group AG (EDAG) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von 687,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einem Anstieg von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit wurde das obere Ende der Erwartung einer Umsatzsteigerung von rund 3 bis 5 Prozent im Geschäftsjahr erreicht. Das bereinigte EBIT1 lag im Geschäftsjahr 2021 bei 30,5 Millionen Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 4,4 Prozent. Die bisherige Erwartung einer bereinigten EBIT-Marge am oberen Ende einer Bandbreite von rund 3 bis 4 Prozent konnte damit erreicht werden.

Ausblick Geschäftsjahr 2022 Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet EDAG eine beschleunigte Wachstumsdynamik und eine positive Entwicklung in wesentlichen Leistungsindikatoren, die deutlich über den bisherigen Consensus-Schätzungen liegt. Für den Umsatz wird ein Wachstum von rund 6 bis 9 Prozent erwartet.

Die bereinigte EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von rund 6 bis 8 Prozent prognostiziert.

Die Investitionsquote wird in einer Bandbreite von rund 4 bis 5 Prozent erwartet.

Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2021 inklusive der Prognose für 2022 wird am 31. März 2022 veröffentlicht. _______________________________ "bereinigtes EBIT" entspricht der Definition im Geschäftsbericht 2020 auf Seite 163, der unter www.edag.com abrufbar ist.





Kontakt:

Sebastian Lehmann

Head of Investor Relations



EDAG Engineering Group AG

Schlossgasse 2

9320 Arbon

Schweiz

Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11

Fax: +41 (0)71 544 33 - 10

ir@edag-group.ag

ir.edag.com





Kontaktdaten in Deutschland:



EDAG Engineering GmbH

Kreuzberger Ring 40

65205 Wiesbaden

Tel.: +49-611-7375-168

Mobil: +49-175-8020226

Email: Sebastian.Lehmann@edag.com

legal@edag.de

