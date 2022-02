In den USA lassen sich langsam jene Konturen erkennen, die die Deutschen Wirtschaftsnachrichten am 12. November 2020 in einem Bericht mit dem Titel "Wird Kamala Harris den 77-jährigen Joe Biden schon bald als Präsidentin ersetzen?" prognostiziert hatten.Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten berichtet...

Den vollständigen Artikel lesen ...