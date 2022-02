Aktien: Moderna will aggressiv wachsen

Anzeige / Werbung Moderna stellte am Freitag seine Bemühungen zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Herpes, Gürtelrose und Krebs vor. Das Unternehmen will um jeden Preis wachsen, allerdings sind Aktionäre skeptisch - die Aktie fällt. Moderna setzt seine enormen Cash-Bestände ein, die es durch den Verkauf seines Impfstoffs Covid-19 erwirtschaftet hat, um seine Produktpipeline zu erweitern. Das Unternehmen hat keinen Zeitplan für die Entwicklung der drei Medikamente bekannt gegeben. Moderna-Chef Stéphane Bancel sagte jedoch, dass das Unternehmen bereits bewiesen habe, dass es schnell vorankommen könne, und dass es dies insbesondere mit dem Gürtelrose-Impfstoff beabsichtige. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Das Gürtelrose-Impfstoffprogramm hat seine Wurzeln in einer inzwischen beendeten Partnerschaft zwischen Moderna und Merck. Im Jahr 2020 veröffentlichten die beiden Unternehmen eine Arbeit, die zeigte, dass eine frühere Version des Impfstoffs bei nicht-menschlichen Primaten die gleiche Immunreaktion auslöste wie der Blockbuster Shingrix von GlaxoSmithKline. Die Gürtelrose-Impfung hat sich für Glaxo als ein riesiger Markt erwiesen. Moderna beabsichtigt für sein Produkt, eine Phase-1-Studie durchzuführen, um eine Dosierungsstufe zu ermitteln, um dann eine kombinierte Phase-2/3-Studie durchzuführen. Der nächste Schritt von Moderna nach dem Covid-19-Impfstoff ist ein Impfstoff gegen Atemwegsviren, den das Unternehmen ausführlich diskutiert hat: ein vorgeschlagener Kombinationsimpfstoff, der gegen Covid-19, Grippe und später auch gegen das Respiratorische Synzytialvirus schützen würde. Darüber hinaus, so Bancel, konzentriere man sich auf so genannte latente Viren, Krankheiten wie HIV und Herpes, die ein Leben lang im Körper verbleiben und langfristige Gesundheitsprobleme verursachen können. Das Unternehmen hatte bereits Programme für Impfstoffe gegen drei Viren dieser Kategorie angekündigt: Cytomegalovirus, Epstein-Barr und HIV. Alle diese Impfstoffe befinden sich in der klinischen Erprobung. Die Impfstoffe gegen Herpes und Gürtelrose ergänzen diese Liste. Moderna-Aktie testet Jahrestief Die Aktie von Moderna ist in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent gefallen und testet die Unterstützung am Jahrestief bei rund 137 Dollar. Der MACD (Momentum) kann sich leicht erholen, was für eine weitere Stabilisierung spricht. Auf der Oberseite wartet der nächste Widerstand bei rund 177 Dollar, die 200-Tagelinie (rot) liegt schon deutlich höher bei rund 275 Dollar. Moderna gibt am 24. Februar seine jüngsten Unternehmensergebnisse bekannt. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )