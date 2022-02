NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Technologiekonzerns biete innerhalb des Investitionsgütersektors die attraktivste Wachstumsstory aus eigener Kraft, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme ein großes Wachstumspotenzial durch Zukäufe. Toennessen hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an und liegt damit nach eigener Aussage deutlich über den Konsensprognosen sowie den Unternehmenszielen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 13:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de