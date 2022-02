Wichtige Punkte So viel zu investieren, dass man 1 Million US-Dollar anhäuft, ist für die meisten Menschen machbar. Man muss zwar einige Opfer bringen, aber wenn man früh anfängt, ist es einfacher. Es ist möglich, mit nur einer monatlichen Investition zum Millionär zu werden. Millionär zu werden, mag wie harte Arbeit erscheinen. Aber die Realität sieht so aus, dass du zwar einige Opfer bringen musst, aber in der Regel weder viel Geld noch große Fähigkeiten beim Investieren brauchst, um einen siebenstelligen ...

