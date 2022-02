Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich weiter in einem schwierigen Umfeld. Vor allem der Ukraine-Konflikt belastet massiv. Der DAX muss heute ohne Unterstützung der Wall Street auskommen. In den USA bleiben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Gold, Öl, K+S, RWE, Bayer, Deutsche Telekom und Borussia Dortmund. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.