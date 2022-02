Neue Signale einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise dürften dem deutschen Aktienmarkt am Montag einen freundlichen Auftakt bescheren. Vom Aktienmarkt in New York werden zu Beginn der Woche dagegen keine Impulse kommen, denn der Taktgeber Wall Street macht feiertagsbedingt eine Pause. Rund eine halbe Stunde vor dem Börsenauftakt signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 0,7 Prozent auf 15.150 Punkte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, ...

