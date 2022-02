DGAP-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

SUNfarming GmbH: Zeichnung der 5 % Anleihe ab heute auch über Depotbanken mittels 'DirectPlace' der Deutschen Börse möglich / Einbeziehung in Open Market der Deutschen Börse für 14. März 2022 geplant



21.02.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SUNfarming GmbH: Zeichnung der 5 % Anleihe ab heute auch über Depotbanken mittels "DirectPlace" der Deutschen Börse möglich / Einbeziehung in Open Market der Deutschen Börse für 14. März 2022 geplant



WERBUNG



Erkner, 21. Februar 2022 - Die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQM78) der SUNfarming GmbH, eines Spezialisten für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, kann ab heute auch über die Börse gezeichnet werden. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot bis zum 10. März 2022, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Parallel dazu sind weiterhin auch Zeichnungen über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) möglich.



Das Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit 5 % p.a. verzinst. Die zufließenden Mittel sollen in die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte investiert werden. Im Fokus stehen dabei rund 20 Einzelprojekte in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.



Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2022/2027 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist am 14. März 2022 geplant.



Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/2027 Emittentin SUNfarming GmbH Volumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN/WKN DE000A3MQM78/A3MQM7 Kupon 5 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023

Zeichnungen vom 21. Februar 2022 bis 10. März 2022, 12 Uhr über "DirectPlace" der Deutsche Börse AG möglich

Zeichnungen vom 11. Januar 2022 bis 12. März 2022 über www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2 möglich

Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) oder über die Emittentin möglich Valuta 14. März 2022 Laufzeit 5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022) Rückzahlungstermin 14. März 2027 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland

Mit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind

Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags

Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger Kontrollwechsel

Drittverzug ("cross-default")

Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) (geplant ab 14. März 2022) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs erfolgt kein öffentliches Angebot.



Die Schuldverschreibungen sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten Bestimmungen nicht unterworfen ist.



Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.



Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de



Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de

21.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de