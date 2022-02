Hannover (www.anleihencheck.de) - Die angespannte Lage an der russisch-ukrainischen Grenze hat die Anleger erneut zu sicheren Bundesanleihen greifen lassen und für leichte Kurszuwächse gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Zwischen Hoffen und Bangen im Ukraine-Konflikt hätten die Anleger verstärkt auf Sicherheit gesetzt und US-Staatsanleihen gekauft. Allerdings hätten sich die Kursgewinne in Grenzen gehalten. ...

