Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche war geprägt vom Auf und Ab der Marktsegmente in Abhängigkeit von den Entwicklungen in Osteuropa, so die Analysten der Helaba.Der Wechsel zwischen Risikoneigung und Risikoaversion sei mitunter abrupt und nur an unbedeutenden Nachrichten festzumachen gewesen, denn im Großen und Ganzen habe sich nichts verändert. Dies gelte trotz oder gerade wegen der zahlreichen diplomatischen Bemühungen. Auch die neue Woche werde wohl vom Thema Ukraine-Konflikt beherrscht, mindestens solange sich russische Truppen im Grenzgebiet befinden würden. Fundamentale Einflüsse würden es demgegenüber schwer haben, deutliche Impulse an den Märkten setzen zu können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...