Übach-Palenberg (pta011/21.02.2022/09:00) - Neue Rekorde in 2021

Jahresüberschuss klettert auf mehr als 0,5 Mio. Euro

Übach-Palenberg, 21.02.2022 - Die Beteiligung Kehmer Versicherungsmakler GmbH hat das Geschäftsjahr 2021 (31.12.) mit neuen Rekorden abgeschlossen. Der Jahresüberschuss nach Steuern legte deutlich um 30 % auf 532.000 (409.000) Euro zu. Inklusive des Gewinnvortrags werden 650.000 Euro an die Muttergesellschaft Wurmtal Beteiligungen AG abgeführt, wovon wiederum 442.500 Euro bzw. 0,30 Euro je Aktie in der im Juni/Juli 2021 geplanten Hauptversammlung (HV) ausgeschüttet werden sollen. Ferner wird der HV ein Aktienrückkaufprogramm zum Beschluss vorgelegt werden.

"Das Aktienrückkaufprogramm wollen wir zügig nach der HV mit Leben erfüllen und auf diese Weise unseren Aktionären eine weitere indirekte Ausschüttung zukommen lassen", freut sich Alleinvorstand Franz-Josef Lhomme. Bei einem Aktienkurs von 4,50 Euro und einer geplanten Dividende von 0,30 Euro je Aktie errechnet sich eine attraktive Rendite von 6,7 %. Sofern die HV dem vorgeschlagenen Aktienrückkauf zustimmen sollte, wird dies die Gesamtrendite für alle Aktionäre weiter erhöhen.

Gewohnt guter Jahresauftakt

Bekanntermaßen vermittelt und betreut die Tochter Kehmer Versicherungsmakler GmbH Versicherungen für gewerbliche und private Mandanten mit Schwerpunkt Sachversicherungen. Außerdem sind die Versicherungsmakler in keiner Branche nennenswert tätig, die stark unter den Folgen der Corona-Krise leidet. Nach wie vor resultiert der überwiegende Teil des Umsatzes aus jährlich wiederkehrenden Einnahmen - mit steigender Tendenz. Entscheidend für den geschäftlichen Erfolg bleiben die Monate Januar bis März eines jeden Jahres, da ein Großteil der Einnahmen auf diesen Zeitraum entfällt. In der Regel werden im Q1 die Jahresrechnungen geschrieben und auch gezahlt. Es kann bereits heute angekündigt werden, dass die Ausschüttung an die Wurmtal Beteiligungen AG im Q1 2023 mindestens konstant bleiben wird.

* * *

Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapitalerhöhung in 1.475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

Aussender: Wurmtal Beteiligungen AG

ISIN(s): DE0005176309 (Aktie)

