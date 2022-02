Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -DOOGEE hat die weltweite Markteinführung des robusten Doogee V20 5G-Handys auf den 21. Februar festgelegt. Das erste robuste Telefon mit einem AMOLED-Display, das ursprünglich 399,99 US-Dollar kostete, wird nun für 299,99 US-Dollar angeboten. Dieser Preis gilt nur für die ersten 1000 Käufe bei Aliexpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_ol21FxR), Doogeemall (https://bit.ly/3gQn02s), und Banggood.Wenn man als Nutzer auf die enthaltenen Funktionen schaut, bietet das V20 ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 1,05-Zoll-Display auf der Rückseite wird zweifellos die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen. Das Display auf der Rückseite, das zur Anzeige von Benachrichtigungen, zur Musiksteuerung und zur Überprüfung des Akkustands dient, kann ebenfalls angepasst werden. Auf der Vorderseite hingegen verfügt das V20 über das bekannte Samsung E4 AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400*1080. Es misst 16,3cm in der Länge und kann eine große Vielfalt an Farben, einschließlich sehr tiefer Schwarztöne, darstellen.Auch die Rückseite ist in 2 Ausführungen und 3 Farben erhältlich. Die Farben Weinrot und Ritterschwarz werden durch eine Karbonfaser-Oberfläche ergänzt, während das Phantomgrau mit einer AG-Frost-Oberfläche ausgestattet ist.Dank der IP68- und IP69K-Zertifizierung ist das Gerät wie üblich wasserdicht, sturzsicher und staubgeschützt. Außerdem ist es MIL-STD-810G-konform.Speichertechnisch verfügt das V20 über 8GB RAM und einen 256GB schnellen Speicher, der mit einer TF-Karte auf 512 GB erweitert werden kann. Das robuste Telefon wird von einem 6000-mAh-Akku angetrieben, und das mitgelieferte 33-W-Schnellladegerät lädt den Akku in weniger als 2 Stunden von 0 auf 100% auf. Es unterstützt auch 15W Wireless.Die rückwärtige Kamera verfügt über eine 64MP Hauptkamera, eine 20MP Nachtsichtkamera und eine 8MP Ultraweitwinkelkamera. Die Kamera auf der Vorderseite ist ein 16-MP-Selfie-Sensor.Zu den weiteren Funktionen gehören NFC, Unterstützung für vier Navigationssatelliten, Spielemodus, ein fortschrittliches Kühlsystem, eine benutzerdefinierte Taste, Displayschutz durch Corning Gorilla Glass, Unterstützung für zwei 5G Nano-SIMs, ein virtuelles Toolkit und vieles mehr.Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Doogee V20 ist damit wahrlich nicht zu schlagen. Der Preis von 299,99 US-Dollar ist nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar, danach wird er wieder auf seinen ursprünglichen Preis von 399,99 US-Dollar auf AliExpress zurückgesetzt. Mit Gutscheinen können Sie es sogar noch billiger bekommen. Besuchen Sie die offiziellen V20-Website (https://bit.ly/3rNR5pJ) um mehr über dieses Produkt zu erfahren.Verkäufe doogeemall@doogee.ccPartnerschaft marketing@doogee.ccFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1748840/v20_rugged_phone_image.jpgOriginal-Content von: Shenzhen Doogee Hengtong Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161531/5151623