Der Impfstoffentwickler erhält vom Scottish Enterprise Forschungs- und Entwicklungsmittel in Höhe von bis zu 20 Millionen Britische Pfund (knapp 24 Millionen Euro). Die Fördergelder, die aus zwei Tranchen bestehen, kommen Valnevas Produktionsstandort in Livingston zugute. Die Aktie kann von der Meldung profitieren und klar zulegen.Der erste Zuschuss in Höhe von 12,5 Millionen Pfund dient der Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff VLA2001. Die restlichen 7,5 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...