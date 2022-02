DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Personalie

DEFAMA kündigt Wechsel im Aufsichtsrat an



21.02.2022 / 10:00

DEFAMA kündigt Wechsel im Aufsichtsrat an

Peter Schropp wird nach der HV im Sommer das Gremium verlassen

Christine Hager als Nachfolgerin vorgeschlagen

Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2021 erfolgt am 28.02.2022

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) kündigt einen Wechsel im Aufsichtsrat nach der voraussichtlich im Juli 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung an. So wird der seit Firmengründung der DEFAMA amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Peter Schropp auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen nach mehr als 7 Jahren einer außergewöhnlich erfolgreichen Zusammenarbeit das Gremium verlassen.



Ohne den noch ausstehenden Aufgaben in den verbleibenden Monaten der Tätigkeit vorzugreifen, bedanken sich Vorstand und Aufsichtsratskollegen schon jetzt bei Herrn Schropp für die geleistete Arbeit und intensive Betreuung. Insbesondere die Unterstützung in den ersten Jahren nach der Firmengründung war für DEFAMA von unschätzbarem Wert. Herr Schropp hat angekündigt, der Gesellschaft auch nach seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat als Aktionär verbunden zu bleiben.



Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung als Nachfolgerin für den freiwerdenden Aufsichtsratssitz die Wahl von Frau Christine Hager vorschlagen. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Segment Einzelhandelsimmobilien und ist seit 2015 Managing Director bei der in Hamburg ansässigen redos-Gruppe. Zuvor war sie von 2007 bis 2015 bei JLL zunächst als Head of Retail Asset Management tätig und anschließend als Head of Shopping Center Management für Deutschland und Österreich verantwortlich.



Christine Hager ist seit 2018 Vorstandsvorsitzende im German Council of Shopping Places (GCSP), dem bundesweit einzigen Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. Darüber hinaus engagiert sie sich im ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss und ist seit September 2021 Mitglied im Vorstand des Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG). Frau Hager erhielt bereits mehrfach Auszeichnungen für ihre Arbeit. Zuletzt wurde sie im Herbst 2021 vom immobilienmanager Magazin auf Platz 1 in der Kategorie "Managerin" in der Immobilienwirtschaft gewählt.



DEFAMA wird am 28.02.2022 die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 melden und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 geben. Aus diesem Anlass findet am 28.02.2022 um 13.00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der DEFAMA statt.



Die Einwahldaten zur Telefonkonferenz lauten:



DE: +49 69 201 744 220

UK: +44 20 300 924 70

US: +1 877 423 08 30

PIN: wird auf Anfrage unter info@defama.de zugesandt







Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.





Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de





Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2

Mail: schrade@defama.de









21.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

