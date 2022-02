Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zinsschock am europäischen Rentenmarkt! Seit Jahresbeginn legen die Renditen im Euroraum kräftig zu, so die Analysten der Helaba.So habe im Januar dieses Jahres die durchschnittliche Verzinsung italienischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit 1,29% betragen, was verglichen mit dem Vorjahreswert von 0,62% eine Kostensteigerung von rund 106% bedeute. Relativ heftiger treffe der Anstieg der Verteuerung Spanien und Frankreich, da diese von einem noch tieferen Zinsniveau kämen: Frankreich habe im Januar 2021 eine durchschnittliche Negativverzinsung von 0,31% und Spanien etwa 0% gehabt. ...

