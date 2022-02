Die VW-Sportwagentochter Porsche will laut einem Medienbericht rund 500 Millionen Euro in sein Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen investieren. Mit dem Geld sollen die Produktionslinien der Baureihe 718 mit Boxster und Cayman für die Fertigung der rein elektrischen Nachfolge-Generation umgerüstet werden. Das schreibt die "Automobilwoche" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Wie es heißt, solle das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...