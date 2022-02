DJ PTA-News: GIEAG Immobilien AG: Prof. Christoph Ehrhardt neuer Aufsichtsratsvorsitzender der GIEAG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta015/21.02.2022/10:13) - * Dr. Oscar Kienzle scheidet altersbedingt aus

München/Stuttgart, 21.02.2022 - Prof. Christoph Ehrhardt ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der GIEAG Immobilien AG (GIEAG). Er übernimmt die Position von Dr. Oscar Kienzle, der wie geplant am 10.02.2022 nach zehn Jahren altersbedingt ausgeschieden ist.

"Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Kienzle für sein herausragendes Engagement in den vergangenen zehn Jahren. Er war für GIEAG ein treuer Aufsichtsratsvorsitzender und hat das Unternehmen durch seine vielfältigen Erfahrungen und Kontakte in der Immobilienwelt geprägt. Seine stets strategische aber auch gelassene Weitsicht für wesentliche, unternehmerische Entscheidungen waren maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens. Ich freue mich, dass GIEAG und meine Familie mit Dr. Kienzle weiter freundschaftlich verbunden bleiben.", sagt Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG Immobilien AG. "Mit Prof. Ehrhardt konnten wir einen sehr erfahrenen Immobilienexperten für die Nachfolge gewinnen und freuen uns auf die Zusammenarbeit!", ergänzt Pferschy.

Prof. Christoph Ehrhardt blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in führenden Positionen im Immobilienbereich zurück, davon 25 Jahre als Partner bei Ernst & Young (EY). Für EY war er zuletzt in der Position des Global Leader for Transaction Advisory Services at EY's Real Estate, Hospitality and Construction Group tätig. Derzeit ist er geschäftsführender Gesellschafter bei der Bennix Strategic Advisor GmbH, einem Unternehmen mit Fokus auf strategische Beratung von Unternehmen. "Ich möchte Vorstand und Geschäftsleitung der GIEAG als sachkundiger Partner zur Verfügung stehen und insbesondere in strategischen Fragen unterstützen", sagt Prof. Christoph Ehrhardt.

Über die GIEAG Immobilien AG:

GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse sowie der Frankfurter Börse und im Xetra gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte.

So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 22 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitionssumme von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

(Ende)

Aussender: GIEAG Immobilien AG Adresse: Oettingenstraße 35, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Pferschy Tel.: +49 89 290516-0 E-Mail: ir@gieag.de Website: www.gieag.de

ISIN(s): DE0005492276 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1645434799284 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2022 04:14 ET (09:14 GMT)