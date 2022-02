Dundee Precious Metals Inc. veröffentlichte am Freitag die operativen und finanziellen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021. Das Unternehmen verzeichnete ein Rekordgoldproduktion und konnte auch beim adjustieren Nettogewinn und beim freien Cashflow einen Rekord erzielen. Es folgen die wichtigsten Zahlen des Geschäftsjahres im Überblick:



? Umsatz: 641,4 Mio. USD, vgl. zu 609,6 Mio. USD im Jahr 2020 ? Adjustiertes EBITDA: 336,9 Mio. USD, vgl. zu 319,3 Mio. USD im Jahr 2020 ? Adjustierter Nettogewinn: 202,0 Mio. USD, vgl. zu 188,4 Mio. USD im Jahr 2020 ? Adjustierter Gewinn pro Aktie: 1,09 USD, vgl. zu 1,04 USD im Jahr 2020 ? Operativer Cashflow: 253,1 Mio. USD, vgl. zu 197,0 Mio. USD im Jahr 2020 ? Metallproduktion in Konzentraten: - Gold: 309.965 oz, vgl. zu 298.289 oz im Jahr 2020 - Kupfer: 34,7 Mio. Pfund, vgl. zu 35,6 Mio. Pfund im Jahr 2020 ? All-In-Sustaining-Kosten je Unze Gold: 657 USD, vgl. zu 654 USD im Jahr 2020



