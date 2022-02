Zum Wochenauftakt ist der DAX etwas fester in den Handel gestartet, doch haben sich die Gewinne mittlerweile wieder in Luft aufgelöst. Offensichtlich haben die Anleger noch kein Vertrauen in eine Deeskalation im Russland-Ukraine-Konflikt. Die Marke von 15.000 steht bei vielen im Fokus.Der Kurssprung am Morgen war der Nachricht geschuldet, dass sich US-Präsident Joe Biden mit Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen will, wenn Russland von einem Angriff in die Ukraine absieht. Die Gewinne hielten ...

