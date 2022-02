DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

USU in aktueller Studie erneut als bester Hersteller für Enterprise Service Management ausgezeichnet



21.02.2022 / 11:06

USU erhält Höchstnoten bei Kundenzufriedenheit, Strategie und Umsetzung im Wachstumsmarkt Enterprise Service Management (ESM)



Möglingen, 21. Februar 2022 "USU ist der ESM Gewinner und begeistert Kunden und Partner mit einer innovativen ESM-Plattform" - das ist das Fazit der Mitte Februar 2022 veröffentlichten Marktstudie des deutschen Analystenhauses Research in Action. Mit der Lösung USU Enterprise Service Management und einem Gesamt-Score von 9,35 von 10 möglichen Punkten erzielt USU erneut den ersten Platz im Gesamtranking der besten Software-Hersteller. Auf den Plätzen dahinter folgen TOPdesk, Micro Focus, ServiceNow und Serviceware. Für die Markstudie "Vendor Selection MatrixTM Enterprise Service Management" wurden 750 IT-Führungskräfte in Groß- und Mittelstandsunternehmen mit Budgetverantwortung in Deutschland befragt. Die Hersteller-Rangliste wird im Wesentlichen durch die Einschätzung der Kunden bestimmt. Die Anbieter werden anhand spezifischer Kriterien in den Bereichen "Strategie" und "Umsetzung" bewertet. Dazu zählen u. a. Faktoren wie Vision und Vermarktung, Innovation und Differenzierung, Firmenstabilität und Umsetzungskraft, Breite und Tiefe des Lösungsangebots, Markanteil und Wachstum, Kundenzufriedenheit und mehr. Die Marktstudie unterstützt Unternehmen bei der Identifikation und Auswahl von Anbietern, informiert über Markttrends, die Priorisierung wichtiger IT-Investitionsvorhaben und mehr. Sie steht kostenlos zum Download zur Verfügung auf https://hubs.la/Q0149rDG0. In ihrer Bewertung schreiben die Analysten u.a.: "USU Service Management, verfügbar On-premises und als SaaS, und die optionalen Zusatzleistungen sind für Unternehmenskunden rund um den Globus eine exzellente Wahl, um alle digitalen Workflows und Herausforderungen zu verbessern, zu rationalisieren und zu meistern. Zusammen mit der Leidenschaft des Unternehmens für den Erfolg von Kunden und Partnern steigert der Einsatz von USU Service Management die Servicequalität und -effizienz für jede Unternehmensorganisation." "Wir freuen uns sehr darüber, mit unserer ESM-Lösung in diesem dynamischen Wachstumsmarkt erneut an der Spitze zu stehen. Stolz sind wir auch auf das herausragende Kunden-Feedback. Denn es spiegelt die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden wider", bekräftigt Peter Stanjeck, Senior Vice President bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com

