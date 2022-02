München (www.anleihencheck.de) - Der zunehmende Inflationsdruck und die Erwartung höherer US-Zinsen haben in letzter Zeit zu einer Ausweitung der Spreads an den Märkten für Hochzins-Unternehmensanleihen geführt, so Karen Watkin, Portfolio Manager All Market Income beim Asset Manager AllianceBernstein (AB). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...