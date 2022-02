LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit stieg im Vergleich zum Vormonat um 6,0 Punkte auf 60,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut am Montag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 55,3 Punkte gerechnet. Der Wert liegt deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert daher ein robustes Wachstum.

Getrieben wurde die Verbesserung durch den Dienstleistungssektor. Der entsprechende Indikator verbesserte sich um 6,7 Punkte um 60,8 Punkte. Es waren lediglich 55,5 Punkte erwartet worden. Der Indikator für die Industrie verharrte auf 57,3 Punkten. Hier war ein Rückgang auf 57,0 Punkte erwartet worden.

Markit erklärte die Erholung vor allem mit der Aufhebung quasi aller Corona-Beschränkungen. So gebe es eine starke Erholung bei den Ausgaben für Reisen und Freizeitaktivitäten. Als Belastungen werden der hohe Kostendruck durch die stark steigenden Preise, die Zinserhöhungen der britischen Notenbank und die Ukraine-Krise genannt./jsl/bgf/mis