Kassel (ots) -Die Finanzberatungsgruppe Plansecur gehört zu den fairsten Unternehmen in Deutschland. Zu diesem Ergebnis gelangt das F.A.Z.-Institut in seiner aktuellen Studie "Deutschlands Fairste 2022". Grundlage bildet eine bundesweite Erhebung zu 17.000 Unternehmen über alle Branchen hinweg anhand von Social Listening. Hierzu wurden Texte aus 438 Millionen Onlinequellen erfasst und mittels Künstlicher Intelligenz analysiert. Anhand der Auswertung wurden rund 3.000 Firmen ausgezeichnet, die sich besonders anständig verhalten. In die Bewertung sind Aussagen in den Bereichen Produkt und Service, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Preis-Leistung und Arbeitgeber-Fairness eingegangen."Wir freuen uns sehr über diese Fairness-Auszeichnung", sagt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan und fügt hinzu: "Wir vertreten seit unserer Gründung die feste Überzeugung, dass ethisches und faires Verhalten die beste Grundlage für einen langfristigen Erfolg bildet. Die aktuelle FAZ-Untersuchung, der hohe Zufriedenheitsgrad unserer Kunden und unsere exzellente wirtschaftliche Entwicklung geben uns Recht."Das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen hat die Untersuchung gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt. Insgesamt kamen im Rahmen des Social Listening rund 7,4 Millionen Nennungen zustande. Zur Beurteilung der Fairness wurden sowohl die Tonalität als auch die Reichweite ausgewertet. Um ein praxisnahes Bild zu erhalten und nicht "Äpfel mit Birnen zu vergleichen", wurde das Ergebnis ins Verhältnis zum Durchschnitt der jeweiligen Branche gesetzt. Aus dem Finanzsektor wurden die Segmente Finanz- und Anlageberater, Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister, Finanzvertriebe und Fintechs einbezogen. In der Kategorie "Finanzvertriebe", in die bei der Untersuchung Plansecur eingeordnet war, wurde die Mehrzahl der Anbieter als "unfair" bewertet.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).