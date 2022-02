Hamburg (ots) -Volle(r) Kraft voraus: Content Fleet, führende Content-Marketing-Agentur aus Hamburg, wächst immer weiter. "Allein in den letzten zwölf Monaten haben wir mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt", sagt HR-Chefin Alix Poensgen. Neubesetzungen gab es in nahezu allen Abteilungen - von Cutter:innen über Texter:innen bis zu Performance-Marketing-Spezialist:innen.Auch im Führungsbereich gibt es spannende Neuzugänge:- Birte Püttjer-Stoppok heuert als Direktorin Beratung an - zuständig für die Bereiche Finanzen, Versicherungen und Automotive. Sie verfügt über jahrelange Management-Erfahrung im Medien-, Telekommunikations- und CRM-Umfeld, beriet zuletzt mit eigener Firma internationale Konzerne und wirkte als Management Coach.- Thomas Eilrich, jahrelang Chefredakteur und zuletzt Chief Content Officer bei JDB-Media ("DUP Unternehmer"), kommt als "Head of editorial content" an Bord. Er soll besonders bei großen Kunden seine Kreativität und Expertise einbringen.- Frank Sill, ehemals bei Jung von Matt und Head of Planing bei Dorland/Grey, danach Marketing-Berater u. a. für Mercedes-Benz Omnibus und Peter Pane, steigt als Senior Brand Specialist im Team Lifestyle/Service ein."Wir freuen uns, so erfahrene Player für unsere Flotte gewinnen zu können", sagt Philip Dipner, Geschäftsführer von Content Fleet, "ein Zeichen, dass wir erwachsen werden."Michael Dunker, geschäftsführender Gesellschafter, ergänzt: "Unser Content-Marketing-Mix wirkt, erreicht Zielgruppen, verkauft berechenbar Produkte und Dienstleistungen. Das sehen unsere Kunden täglich in den Dashboards und Reportings. Diese Performance erklärt unser Wachstum. Inzwischen segeln mehr als 190 Mitarbeiter:innen unter unserer Flagge und wir haben immer noch Vakanzen."Über Content Fleet:Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit über 190 festangestellten Mitarbeiter:innen, davon 100 Content-Expert:innen, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution und Performance-Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer Gruppe. Informationen unter www.contentfleet.de.Pressekontakt:Tom RöhrichtDirector ContentContent Fleet GmbHKehrwieder 820457 HamburgTel.: +49 (0)40 600 800 6094E-Mail: troehricht@contentfleet.comOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112734/5151854