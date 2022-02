Mit einer neuen Anti-Cheat-Initiative sollen Betrüger bei "Call of Duty Warzone" den Spaß am Cheaten verlieren. Wer es trotzdem probiert, riskiert eine Sperre. Wenn sich in der Warzone-Lobby des Action-Shooters "Call of Duty" ein schummelnder Spieler herumtreibt, wird dieser im wahrsten Sinne des Wortes die Kraft Gottes zu spüren bekommen. Wie in einem neuen Beitrag des offiziellen Blogs des Games ausführlich beschrieben wird, testete das Anti-Cheat-Team eine Technik mit dem Namen "Damage Shield", die die Fähigkeit von Cheatern, anderen Spielern ...

