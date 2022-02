DJ EZB-Rat trifft sich informell vor Ecofin in Paris

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) werden am 24. Februar im Vorfeld des Treffens der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister (Ecofin) in Paris zusammenkommen. Das Treffen findet am Nachmittag statt und ist ein "informelles", es dürfte also weder förmlichen Beschlüsse noch offizielle Erklärungen geben. Gleichwohl ist es ein wichtiges Treffen, weil es einen ersten direkten Meinungsaustausch nach drastischen Schwenk in der Kommunikation der Notenbank im Februar ermöglicht, zumal es sich nicht um ein "virtuelles" Treffen handelt.

Es ist davon auszugehen, dass die Notenbanker aktuelle Makro-Prognosen im Gepäck haben werden, die eine Brücke zwischen den Dezember-Projektionen des EZB-Stabs und den im März anstehenden Projektionen bilden. So hat Bundesbankpräsident Joachim Nagel kürzlich gesagt, dass die Inflation in Deutschland 2022 bei deutlich über 4 Prozent liegen dürfte. Im Dezember hatte die Bundesbank 3,6 Prozent Teuerung prognostiziert. Es wird interessant sein zu sehen, ob und wie sich die Kommunikation der EZB-Ratsmitglieder nach diesem Meinungsaustausch verändert.

EZB-Offizielle haben in jüngster Zeit nahezu geschlossen zum Ausdruck gebracht, dass die EZB ihre Geldpolitik normalisieren dürfte. Darunter wird allgemein ein etwas rascheres Ende der Nettowertpapierkäufe im Rahmen des APP-Programms verstanden, was eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr ermöglichen würde. Unmittelbar nach der EZB-Ratssitzung am 3. Februar und der Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten einige EZB-Offizielle versucht, die Zinserwartungserhöhungen an den Märkten zu bremsen.

February 21, 2022

