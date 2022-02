Blue Origin, das Weltraumunternehmen von Jeff Bezos, rechnet mit doppelt so vielen Passagieren. Es erklärte nun, wie es diese Anzahl ins All befördern will. Auf der 24. Konferenz "Commercial Space Transportation" (Deutsch: kommerzieller Raumfahrt-Transport) der US-Luftfahrtbehörde FAA verriet der Vorstandsvorsitzende von Blue Origin, Bob Smith, weitere Pläne. Er erklärte, die Nachfrage nach Flügen sei "sehr robust" und wie man diese zu befriedigen gedenkt. Über seinen Auftritt berichtete spacenews.com. Mehr Starts für New Shepard Das suborbitale ...

