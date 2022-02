Seit gestern Nacht kann Trumps Social-Media-App "Truth Social" in den USA heruntergeladen werden. Der App-Launch soll nur der erste Schritt einer größer angelegten Medienoffensive sein. Trump is back. Nachdem der Ex-Präsident letztes Jahr nach dem Angriff aufs Kapitol auf Plattformen wie Twitter, Facebook und Youtube geblockt wurde, hat Trump kurzerhand eine eigene Social-Media-App namens Truth Social entwickelt, die gestern Nacht im amerikanischen Apple-App-Store launchte. Der Claim lautet: Follow the Truth! Der Launchtermin ist dabei kein Zufall, denn in Amerika wird heute ...

