Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geopolitik überlagert aktuell das Marktgeschehen, so die Analysten der DekaBank.In diesem Umfeld sei die Liquidität an den Märkten nach wie vor sehr dünn. Entsprechend starken Einfluss habe weiterhin die EZB mit ihren Anleihekäufen. In diesem Umfeld würden sich Investoren trotz der mittelfristigen Erwartungen auf höhere Renditen mit Verkäufen von Duration zurückhalten. Insofern sei ein erneuter Anstieg der Rendite 10-jähriger Bunds auf 0,30% in den kommenden Tagen unwahrscheinlich. Hohe Fälligkeiten bei Staatsanleihen sowie die Verlängerung der Duration des iBoxx-Index für Bunds würden eher auf weitere Renditerückgänge hindeuten. Neben der Marke von 0,20% sei für die Rendite 10-jähriger Bunds die nächste technische Unterstützung das Fibonacci-Retracement bei 0,16%. (21.02.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...