Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat es bereits zum zweiten Mal getan, die US-Notenbank hat es angekündigt: Die lang diskutierten Leitzinserhöhungen werden allmählich Realität, so Stefan Kreuzkamp, DWS-Chefanlagestratege & Mitglied der Geschäftsführung.Entscheidend für Aktienanleger sei die Frage, womit sie rechnen müssten, wenn ein Zinserhöhungszyklus beginne. "Es wird sicherlich etwas ungemütlicher werden an den Märkten, so wie es die ersten Wochen des Jahres schon gezeigt haben. Wir halten aber an der positiven Einschätzung für Aktien auf Sicht von zwölf Monaten fest", sage Chefanlagestratege Stefan Kreuzkamp. ...

