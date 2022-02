SAF Holland Aktie handelte in den letzten Monaten eher seit- oder sogar abwärts. Klar, Automotive-Werte sind nicht gerade en vogue. Aber die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001) zeigt mit ihrem Zahlenwerk für 2021, dass man gestärkt aus der Pandemie kommt und kräftige Umsatzsteigerungen geschafft hat. Ob das letztendlich in den nächsten Monaten auch vom Kapitalmarkt belohnt wird, sieht man. Zumindest stimmen die Zahlen. Nachdem der Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten sich sogar in 2020 relativ gut behaupten konnte, gelang in 2021 eine Umsatzsteigerung um rund 30 % auf 1,247 Mrd EUR (Vorjahr: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...