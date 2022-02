Der Konsumgüterkonzern Henkel stellt am Mittwoch den Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Vorläufige Zahlen hat der DAX-Konzern bereits vorgelegt. Anleger dürften ihren Blick auf den Umbau legen. Wie die Lage bei den Düsseldorfern ist, was Analysten von dem Papier halten, was die Aktie macht. Das Sorgenkind der Henkel-Investoren ist seit Längerem das Geschäft mit Haar- und Hautpflege mit bekannten Marken wie Fa, Schauma oder Schwarzkopf. ...

