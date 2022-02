Bist du erst vor wenigen Wochen bei Amazon (WKN: 906866) eingestiegen und verzweifelst nun am Kurs der Aktie? Auf kurze Sicht sieht es tatsächlich mau aus. Der Kurs sank in den vergangenen drei Monaten um 14 % auf aktuell 3.052,03 US-Dollar (Stand: 21. Februar 2022). Aber auf lange Sicht ist diese Aktie eine wahre Freude. Satte 32,7 % Wertzuwachs bescherte Amazon seinen Aktionären seit dem 20. Februar 2012. Und das pro Jahr! Hättest du vor zehn Jahren 10.000 Euro in Amazon-Aktien angelegt, stünde ...

