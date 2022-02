DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vereinbarung

Uniper und Salzgitter vereinbaren enge Zusammenarbeit bei der Versorgung des Transformationsprojekts SALCOS(R) mit grünem Wasserstoff aus Unipers Wasserstoff Großprojekt Green Wilhelmshaven(R)



Besonders netzdienliche Fahrweise der Uniper Elektrolyse in Wilhelmshaven durch potenzielle Direktanbindung an neue Offshore-Windparks im Gigawatt Bereich

Untersuchung des Pipelinetransports und Speicherung von grünem Wasserstoff

Salzgitter und Uniper beabsichtigen mit weiteren namhaften Partnern zusammenzuarbeiten

Gemeinsame Positionierung zur Schaffung investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen durch Politik und Regulierung Uniper und die Salzgitter AG haben am 17. Februar eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel unterschrieben, das SALCOS(R)-Projekt in Salzgitter zur Produktion von klimafreundlichem Stahl mit grünem Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Bedingungen durch Uniper zu versorgen. Uniper ist ein internationales Energieunternehmen und ein Pionier im Bereich Wasserstoff, die Salzgitter AG gehört zu den großen Stahlherstellern Europas und ist führend bei der Transformation hin zur CO 2 -armen Stahlproduktion. Die Kooperation zielt auf die Wasserstoffversorgung aus Wilhelmshaven ab. Dort entwickelt Uniper gleich zwei Projekte für grünen Wasserstoff: Zum einen ist ein Importterminal für Ammoniak geplant, das in der Lage sein wird, den Ammoniak in Wasserstoff zurückzuverwandeln. Zum anderen sieht Uniper eine Großelektrolyse vor, die mit einer Leistung von bis zu 1000 MW grünen Wasserstoff erzeugen wird. Dazu soll eine Direktanbindung von neu zu errichtenden Offshore-Windparks in der Nordsee geprüft werden. Die Elektrolyse und die gesamte nachgelagerte Wasserstoffinfrastruktur wirken dabei wie ein Stoßdämpfer, der bei starkem Windaufkommen die Windenergie sinnvoll als Wasserstoff speichert und transportfähig macht.

Zur Versorgung von Salzgitter über das entstehende deutsche Wasserstoffpipelinenetz sowie zur Entwicklung von Kavernenspeichern werden Uniper und die Salzgitter AG mit weiteren namhaften Partnern zusammenarbeiten. Beide Unternehmen treiben gemeinsam die ehrgeizige Vision der Dekarbonisierung der deutschen Industrie zur Unterstützung der Klimaziele und tragen mit solchen konkreten Projekten zu deren Erreichung bei. Gunnar Groebler, Salzgitter AG:

"Wir richten die Salzgitter AG auf CO 2 -arme Produktionsprozesse und Circular Economy aus. Für unseren Weg zur klimaneutralen Stahlherstellung SALCOS(R) - SAlzgitter Low CO 2 -Steelmaking - ist der sichere und wirtschaftliche Bezug von grünem Wasserstoff eine grundlegende Voraussetzung. Die Kooperation mit Uniper ist ein weiterer Schritt, um diese tiefgreifende technische Transformation gemeinsam mit starken Partnern zum Erfolg zu führen."



Klaus-Dieter Maubach, CEO der Uniper SE:

"Wir brauchen "grüne Elektronen" und "grüne Moleküle", wenn wir sowohl die ausgerufenen Klimaschutzziele erreichen als auch unsere Industrie in Deutschland erhalten wollen. Der Standort Wilhelmshaven bietet alle notwendigen Voraussetzungen für die Schaffung eines ersten großen Wasserstoff-Hubs für Deutschland. Hier soll nicht nur eine großskalige Wasserstoffbereitstellung zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung in Niedersachsen entstehen - wir wollen ebenso eine Lösung entwickeln, mit der neue Offshore-Windparks im Gigawattbereich schneller ins deutsche Netz integriert werden können." Über Uniper

Uniper ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 12.000 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO 2 -neutral zu werden. Mit rund 35 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO 2 -mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Gemeinsam mit Fortum betreibt Uniper bereits aktiv den Aufbau eigener Elektrolysekapazitäten insbesondere in Deutschland, Niederlande und UK sowie in Schweden, Finnland und Dänemark.



Über Salzgitter AG

Der Salzgitter-Konzern zählt mit mehr als 7 Mio. t Rohstahlkapazität, über 24.000 Mitarbeitern in rund 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie ca. 10 Mrd. € Außenumsatz zu den führenden Stahl- und Technologieunternehmen Europas. Erklärtes Ziel der Strategie "Salzgitter AG 2030" ist es, eines der führenden Unternehmen der Circular Economy zu werden. Im integrierten Hüttenwerk in Salzgitter erzeugen 5.500 Mitarbeiter Flachstahlprodukte für Fahrzeughersteller sowie deren Zulieferer, die Haushaltsgeräteindustrie, Stahlrohrhersteller, Kaltwalzer und die Bauindustrie. Ansprechpartner:

Markus Heidler



Head of Investor Relations / Head of Corporate Communication



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

EMail: ir@salzgitter-ag.de

