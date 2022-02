Hallo zum "eMobility Update"! Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität starten wir in die neue Woche: BYD plant Limousine im Model-3-Format ++ Chinesische Marke Voyah will nach Europa ++ VW e-Up offiziell wieder bestellbar ++ MAN plant schwere E-Trucks ++ Und EWE Go erhöht Ladepreise ++ #1 - BYD plant Limousine im Model-3-Format BYD plant offenbar eine Elektro-Limousine namens Seal, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...