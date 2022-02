DJ Uniper versorgt Salzgitter-Projekt mit grünem Wasserstoff

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper versorgt das Transformationsprojekt Salcos des Stahlkonzerns Salzgitter künftig mit grünem Wasserstoff von Unipers Standort in Wilhelmshaven. Die beiden Konzerne unterzeichneten vergangene Woche eine entsprechende Kooperationsvereinbarung, wie die Salzgitter AG mitteilte.

"Salcos" steht für "Salzgitter Low CO2 Steelmaking", das Ziel ist eine nahezu CO2-freie Stahlproduktion. Für den Weg des Konzerns zur klimaneutralen Stahlherstellung sei der sichere und wirtschaftliche Bezug von grünem Wasserstoff eine grundlegende Voraussetzung, sagte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler laut der Mitteilung.

Zur Versorgung von Salzgitter über das entstehende deutsche Wasserstoffpipelinenetz sowie zur Entwicklung von Kavernenspeichern werden die beiden Unternehmen den Angaben zufolge mit "weiteren namhaften Partnern" zusammenarbeiten.

Uniper entwickelt in Wilhelmshaven zurzeit zwei Projekte für grünen Wasserstoff: Zum einen ist ein Importterminal für Ammoniak geplant, das in der Lage sein wird, den Ammoniak in Wasserstoff zurückzuverwandeln. Zum anderen sieht Uniper eine Großelektrolyse vor, die mit einer Leistung von bis zu 1.000 Megawatt MW grünen Wasserstoff erzeugen wird. Dazu soll eine Direktanbindung von neu zu errichtenden Offshore-Windparks in der Nordsee geprüft werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2022 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.