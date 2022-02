Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 13.24 Uhr - Faurecia kann angehobene Umsatzziele nicht in Kursgewinne ummünzen. Die Aktien des Autozulieferers fallen in Paris um 4,6 Prozent. Die angepeilten Erlöse von 17,5 bis 18 Milliarden Euro lägen leicht unter Markterwartungen, schreiben die Analysten der Investmentbank RBC Capital Markets. Gleiches gelte für das Ziel beim Barmittel-Zufluss.

