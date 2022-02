Wien (www.fondscheck.de) - Die deutsche Fondsgesellschaft Union Investment dürfte mit ihrem österreichischen Retail-Vertriebspartner, den Volksbanken zufrieden sein, so die Experten von "FONDS professionell".Im Vorjahr hätten österreichische Volksbankkunden netto (also Käufe minus Rückgaben) 754 Millionen Euro in Union-Fonds investiert. Das sei um 60 Prozent mehr als im Jahr davor. Brutto seien über den Volksbankenschalter im Jahr 2021 rund 1,2 Milliarden Euro neu veranlagt worden, ein Plus von rund 41 Prozent, wie es in einer Aussendung heiße. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...