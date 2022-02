Die Energiewende muss jetzt mit aller Kraft in die Realität umgesetzt werden. Weg mit Öl, Gas und Uran. Her mit Solar, Wind und Wasserstoff. Gegen saubere Energie hat sicher niemand etwas. Doch der Weg zu einer sicheren und sauberen Energieversorgung ist noch weit. Nicht zuletzt aufgrund der leider sehr unzuverlässigen Energieproduktion von Solar- und Windkraftwerken. Zum Glück existiert seit einigen Jahren eine geheime Zutat, mit deren Hilfe die Energiewende tatsächlich gelingen könnte. Wie so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...